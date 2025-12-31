Wall Street prête à conclure une année de forte progression

Des opérateurs à la Bourse de New York le 31 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en petite baisse mercredi, pour conclure une année d'essor malgré le chamboulement provoqué par la politique commerciale de Donald Trump et les inquiétudes sur les niveaux de valorisation du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones reculait de 0,13%, le Nasdaq de 0,12% et le S&P 500 cédait 0,10%.

Wall Street "continue de claudiquer vers la fin de l'année", notent les analystes de Briefing.com, évoquant une "activité peu inspirante" ces derniers jours, en l'absence de forte actualité.

Ce manque de dynamisme cache toutefois une année très positive pour la place américaine.

"Le S&P 500 aborde le dernier jour de cotation de l'année avec un rendement de 17,3% au 30 décembre, ce qui devrait marquer sa troisième année consécutive de gains supérieurs à 15%", relève Adam Turnquist, de LPL Financial.

"Une telle série ne s'est produite que deux fois depuis 1928", ajoute l'analyste.

Le dernier record du S&P 500 date du 24 décembre, tout comme celui de Dow Jones. Le Nasdaq a quant à lui clôturé sur un plus haut historique fin octobre.

Le début d'année a été sans repos pour la place boursière, avec notamment le plongeon provoqué par l'annonce de l'instauration de substantiels droits de douane par Donald Trump en avril.

Mais la Bourse de New York a rapidement repris pied et a ensuite avancé d'un pas soutenu, sans prendre ombrage des nouvelles menaces commerciales de Washington.

Les investisseurs se sont concentrés sur la bonne santé de l'économie américaine, l'effet des droits de douane restant mesuré, et le nouveau cycle de baisse de taux déclenché par la banque centrale des Etats-Unis (Fed), qui a offert des perspectives de bénéfices supplémentaires pour les entreprises.

Seuls des doutes autour des niveaux de valorisation des grands noms de l'IA, et la possibilité de rentabiliser les investissements massifs des dernières années, ont provoqué des reculs ponctuels des cours.

Côté indicateurs, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en deçà des attentes mercredi, passant sous le seuil symbolique des 200.000 demandes pour la deuxième fois de l'année.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se tendait à 4,14% vers 14H55 GMT contre 4,12% à la clôture la veille.

Au tableau des valeurs, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC (+1,97% à 305,66 dollars) était recherché après avoir annoncé le lancement de la production de masse de puces ultra-performantes 2nm, qui ouvrent la voie à des performances accrues pour l'intelligence artificielle (IA).

Principal fabricant mondial de semi-conducteurs, TSMC compte comme clients Nvidia ou encore Apple , qui dépensent des milliards de dollars pour acquérir puces, serveurs et centre de données.

La chaîne d'hôtellerie Hyatt Hotel (-1,30% à 161,53 dollars) reculait après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'année 2025, en raison d'une nouvelle estimation des dégâts causés par l'ouragan Melissa, l'un des plus puissants à avoir jamais balayé les Caraïbes.

Le groupe s'attend notamment à ce que plusieurs de ses établissements en Jamaïque restent fermés jusqu'à fin 2026.

Nasdaq