Disparition d'Évelyne Leclercq, animatrice de "Tournez manège!", à 74 ans
information fournie par AFP 31/12/2025 à 12:24

Évelyne Leclercq lors du Festival de Télévision de Monte Carlo, le 7 juin 2010 à Monaco ( AFP / CHRISTIAN ALMINANA )

Elle était un pilier de l'émission "Tournez manège!", jeu matrimonial emblématique des années 1980-1990 sur TF1 : Évelyne Leclercq est décédée mardi à 74 ans.

Elle est morte à Grasse (Alpes-Maritimes), "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" et avait "affronté l’épreuve avec un courage hors du commun portée jusqu’au bout par l’amour des siens", a indiqué sa fille Céline Olive dans un communiqué mercredi à l'AFP.

Le groupe TF1 a rendu hommage à une "grande dame de la télévision française", saluant "sa bienveillance, son humour et son professionnalisme", et encore "sa proximité avec le public".

Elle avait démarré comme speakerine pour l'ORTF Nice en 1969 à 17 ans et demi. "On a dû demander à mon papa l'autorisation. Ça a été le plus gros trac de ma vie", en direct et sans prompteur, se souvenait-elle.

Puis elle avait rejoint comme speakerine également la première chaîne, dès sa création le 6 janvier 1975. En 1976 et 1977, elle avait présenté les qualifications nationales pour le concours de l’Eurovision.

Mais c'est avec "Tournez manège!" qu'elle est devenue "animatrice parmi les plus populaires de sa génération", a souligné TF1.

Présentée par Évelyne Leclercq avec Fabienne Egal et Simone Garnier, l'émission était un jeu de rencontres, diffusé le midi de 1985 à 1993. Des hommes et des femmes étaient assis dans un manège, séparés par une cloison. Ils se questionnaient sans se voir et ne se découvraient qu'à la fin.

Le pianiste Charly Oleg, décédé en septembre dernier, "avait la séquence musicale, Fabienne les célibataires, Simone les couples, moi je faisais le lien tout du long, c’était énorme mais on se marrait. C’est une émission qui a plu parce qu’on était vraiment des amis", se remémorait-elle dans Le Parisien.

En parallèle, Évelyne Leclercq avait coanimé "Intervilles" sur TF1, et participait régulièrement aux "Grosses Têtes" sur RTL. Elle avait en outre sorti plusieurs disques comme "Chansons d'amour" avec Charly Oleg.

Elle dédicaçait encore des photos ces dernières années. "J'aime bien les gens. Rencontrer les gens dans toute la France, ça me touche. Je fais un peu partie de leur famille. On a vieilli ensemble", déclarait-elle à son ancien groupe TF1.

Après l'arrêt de "Tournez manège!", elle avait joué dans des comédies et vaudevilles. "J'ai été très gâtée comme speakerine, avec plus de 10 millions de téléspectateurs, ainsi qu'avec les six millions de fidèles qui suivaient l'émission +Tournez manège!+. Mais le théâtre me procure un bonheur sans fin. Il me donne une reconnaissance immédiate, je dois séduire jusqu'à 1.000 personnes en direct", confiait-elle.

Évelyne Leclercq avait renoué avec la télé il y a une quinzaine d'années pour un programme de jeu en ligne sur la chaîne Cash TV, puis l'émission ID Voyance sur IDF1. Elle avait aussi lancé un site de rencontres sur internet.

Elle restera comme le visage de "Tournez manège!", dont elle vantait "l'authenticité", sans "trucage" ou "censure".

"L'émission a duré huit ans, presque 365 jours sur 365. Elle a accueilli environ 17.000 candidats. Lorsqu'elle s'est arrêtée, nous avons compté 42 mariages et 39 bébés", avait-elle relevé auprès du Monde, admettant "qu'en matière de statistiques le succès a été assez faible".

À l'âge d'or de la télé, "Tournez manège!" avait été parodié par d'autres poids lourds cathodiques, le trio comique Les Inconnus, qui en avaient fait un sketch intitulé "Tournez ménages" en 1990.

L'offre BoursoBank