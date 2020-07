Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing annonce 355 annulations de commandes pour le 737 MAX à fin juin Reuters • 14/07/2020 à 17:52









BOEING ANNONCE 355 ANNULATIONS DE COMMANDES POUR LE 737 MAX À FIN JUIN (Reuters) - Boeing a fait état mardi de 355 annulations de commandes pour son 737 MAX au cours du premier semestre, l'avionneur américain subissant le contre-coup de l'immobilisation au sol de cet appareil, autrefois le plus vendu, et de la crise du coronavirus sur le trafic aérien mondial. Le constructeur aéronautique, qui s'efforce depuis un an de remettre en service son 737 MAX cloué au sol depuis deux crash aériens mortels, a indiqué que les compagnies aériennes et les sociétés de leasing avaient annulé 60 autres commandes de cet appareil le mois dernier. Les livraisons au cours du premier semestre ont également chuté de 71%, à seulement 70 avions, en raison d'annulation ou de report de livraisons liés à l'effrondrement du trafic aérien avec la pandémie de coronavirus. Boeing a dit avoir livré dix avions en juin, contre quatre en mai et six en avril. Les livraisons sont financièrement importantes pour les constructeurs aéronautiques car les compagnies aériennes paient la majeure partie du prix d'achat lorsqu'elles reçoivent leur avion. Seul élément positif pour Boeing, le spécialiste américain du transport de colis FedEx a passé une commande pour un avion cargo 767, ce qui porte le nombre de commandes brutes de Boeing à 59 avions à la fin du mois de juin. Après ajustement des avions commandés les années précédentes mais qui ne seront probablement pas livrés, Boeing accuse un solde négatif de 784 commandes nettes cette année, contre 602 à la fin du mois de mai. (Eric M. Johnson à Seattle et Ankit Ajmera à Bangalore; Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.47%