Boeing: Air Lease Corporation commande deux 787 Dreamliners information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - Boeing a fait savoir, à l'occasion du salon du Bourget 2023, que le premier loueur d'avions au monde, Air Lease Corporation (ALC), lui avait passé commande de deux 787 Dreamliners afin de développer sa flotte.



ALC est un client de longue date du 787, son premier achat d'un 787-9 datant de 2010. Sa flotte est composée de 787-9 et 787-10.



Boeing précise que ' ALC est un partenaire de location stratégique clé' et que les appareils de la famille '787' se vendent actuellement 'au rythme le plus élevé de leur histoire', avec plus de 250 commandes et engagements enregistrés au cours des six derniers mois.