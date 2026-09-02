Boeing adoubé par la FAA, Jefferies confirme son conseil

L'analyste reste à l'achat sur le titre de l'avionneur avec une cible de cours inchangée de 295 USD.

Jefferies considère la dynamique industrielle de Boeing comme "encourageante" malgré la saisonnalité estivale. Les livraisons ont atteint environ 51 appareils en août, contre 53 en juillet, tandis que les sorties d'usine du 737 se sont établies à 41 unités. L'analyste estime que septembre pourrait être le premier mois à se rapprocher de la cadence cible de 47 appareils par mois.

Le bureau d'études rapporte aussi qu'en mai, Boeing a franchi une étape de contrôle importante de la FAA en vue d'une cadence de production de 47 appareils par mois. L'ouverture en juillet de la nouvelle ligne d'assemblage à Everett (Etat de Washington) doit en outre fournir des capacités permettant d'aller au-delà de cette cadence. Jefferies table toujours sur 499 livraisons de 737 en 2026, puis 588 en 2027.

Autre élément favorable sur le front réglementaire, le 737-7 a obtenu cette semaine la certification de type amendée de la FAA, alors qu'environ 28 appareils ont déjà été préassemblés. La certification du 737-10 demeure parallèlement identifiée par Jefferies parmi les prochains catalyseurs pour Boeing.

Sur le 787, l'analyste attend également une accélération en septembre vers la cadence annoncée de 8 appareils par mois, après 7 sorties d'usine en août. La chaîne d'approvisionnement reste toutefois un point de vigilance, notamment concernant les moteurs et les formalités de certification des sièges. Jefferies prévoit 100 livraisons de 787 cette année et 111 en 2027.

Enfin, le broker surveille l'avancement du 777X, dont le programme d'essais en vol est désormais réalisé à plus de 55%, avec une première livraison toujours visée en 2027. La certification FAA du 777X figure également parmi les principaux catalyseurs recensés par Jefferies.

Le titre avance de 0,9% à un peu plus de 207 USD à l'ouverture de Wall Street.