Boeing : achat de 30 appareils 737-8 par Macquarie AirFinance
information fournie par AOF 02/09/2025 à 14:33

(AOF) - Boeing a annoncé que la société australienne Macquarie AirFinance lui a commandé 30 appareils 737-8. L’achat a été réservé en juillet sans être identifié sur le site web " commandes et livraisons du constructeur aéronautique américain. Avec cette commande, Macquarie AirFinance portera son portefeuille de 737 MAX à 70 appareils. Les détails financiers n'ont pas été révélés. Les appareils doivent être livrés jusqu'en 2032.

Boeing a déclaré séparément que l'achat avait été enregistré en juillet comme "non identifié" sur son site web de commandes et de livraisons.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

BOEING CO
230,900 USD NYSE -1,64%
