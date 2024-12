Boeing: accord conclu entre AerCap et TAAG sur un 787 information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 14:16









(CercleFinance.com) - AerCap a annoncé vendredi avoir conclu avec TAAG Angola Airlines (TAAG) un accord de cession-bail ('sale and leaseback') portant sur un appareil Boeing 787-9.



Le groupe irlandais, spécialisé dans la location d'avions, précise que le gros-porteur doit permettre à la compagnie nationale angolaise de renforcer ses liaisons long courrier à destination de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie.



La livraison de l'appareil est prévue en février 2025.





Valeurs associées BOEING CO 180,41 USD NYSE 0,00%