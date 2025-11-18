Boeing a signé une commande pour 15 787 Dreamliner avec Gulf Air
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:31
L'accord a été signé en marge du salon aéronautique de Dubaï par Martin Gauss, directeur général de Gulf Air, et Brad McMullen, vice-président principal des ventes commerciales et du marketing chez Boeing.
Le 787 Dreamliner est destiné aux opérations long-courriers de Gulf Air, reliant plus de 50 destinations. Avec 10 787 en service, la compagnie peut desservir de nouveaux marchés et marchés existants en Asie, en Europe et aux États-Unis.
' L'efficacité supérieure et le confort des passagers du 787 s'accordent parfaitement avec l'engagement de Gulf Air en faveur de la durabilité et de l'excellence opérationnelle ', a déclaré Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.
Valeurs associées
|191,850 USD
|NYSE
|-1,37%
A lire aussi
-
Le secteur de la Défense a brillé en Bourse cette année, aux côtés de la tech et des financières. Porté par des budgets en hausse, des politiques de soutien aux industriels européens et des carnets de commandes bien remplis, il s'impose comme un pilier de l'autonomie ... Lire la suite
-
TotalEnergies est visé à Paris par une plainte pour "complicité de crimes de guerre, torture et disparitions forcées" au Mozambique, pour des faits datant de 2021 sur le site de son méga-projet gazier qui était alors à l'arrêt, a appris mardi l'AFP de l'ONG plaignante. ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole vise plus de 8,5 milliards d'euros de résultat net en 2028
(AOF) - Crédit Agricole SA (-1,36%, à 16 euros) surperforme légèrement ses concurrentes, Société Générale et BNP Paribas, à la suite de la présentation de ses objectifs 2028. A cet horizon, la banque française vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris cède du terrain mardi, dans un climat d'aversion au risque, en attendant des données clés aux Etats-Unis sur l'emploi et les résultats du géant Nvidia dans un contexte de méfiance face aux valorisations faramineuses dans le secteur de l'IA. Vers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer