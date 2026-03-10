Boeing a livré plus d'appareils qu'Airbus en février
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 17:37
Boeing indiqué avoir livré 51 appareils au cours du mois de février, dont 43 modèles 737 MAX, trois modèles 767, deux modèles 777F et trois 787.
Un an plus tôt, en février 2025, l'avionneur avait annoncé 44 livraisons.
Depuis le début de l'année, Boeing a livré un total de 97 appareils.
A titre de comparaison, son rival Airbus a indiqué hier avoir réalisé 35 livraisons en février.
En revache, vers 17h30 à Paris, le titre Boeing reculait de 1,1% à Wall Street tandis que Airbus progressait de 0,9%.
Valeurs associées
|222,760 USD
|NYSE
|-1,02%
