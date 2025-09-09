information fournie par Boursorama avec AFP • 09/09/2025 à 17:45

Boeing a livré 57 avions en août, son meilleur chiffre pour ce mois depuis 2018

( POOL / BENOIT TESSIER )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 57 avions commerciaux au mois d'août, un niveau qu'il n'avait pas atteint sur cette période depuis 2018, c'est-à-dire avant deux crashes de son avion vedette 737 MAX qui ont fait 346 morts au total.

Selon des chiffres publiés mardi sur son site internet, l'avionneur a remis en août 42 exemplaires de la famille du 737 MAX et un 737 NG, ainsi que neuf gros porteurs 787 Dreamliner, quatre 777 en version cargo et un 767 destiné au programme de ravitailleur militaire.

C'est son second meilleur mois de l'année 2025, qui est marquée par une reprise de la cadence de production après une année 2024 en berne à la suite d'un accident en vol en janvier sur un 737 MAX 9.

L'incident avait mis en lumière des problèmes récurrents de qualité et de conformité de la production et d'une grève d'une cinquantaine de jours ayant paralysé ses deux principales usines.

La compagnie irlandaise Ryanair a reçu le plus gros contingent de 737 MAX (7), devant United Airlines (6) puis CDB Leasing, Air China et Southwest (3 chacun).

A noter: American Airlines a pris livraison de son 1000e avion de Boeing en recevant trois 787-9 Dreamliner et Emirates a reçu son 300e 777 en version fret.

Depuis le début de l'année, le constructeur a remis 385 avions, dont 44 à des compagnies aériennes et sociétés de location chinoises.

Par ailleurs, le groupe a engrangé 26 commandes brutes en août.

Après annulations et conversions diverses - dont 59 ajustements comptables ASC 606 -, les commandes nettes atteignent 83 avions.

Le carnet de commandes de la branche commerciale (BCA) contenait 6.539 avions à fin août, soit plus de 522 milliards de dollars.

En incluant la branche Défense, Espace et Sécurité (BDS), le groupe affiche pour plus de 600 milliards de dollars de commandes.

Près de 3.200 ouvriers de trois usines américaines fabriquant des appareils militaires font grève depuis le 4 août, au sujet du nouvel accord social.

Après l'échec de négociations le 25 août, Boeing a annoncé vendredi le lancement du recrutement d'ouvriers pour remplacer de manière "permanente" les grévistes.

Le président du syndicat international des machinistes (IAM), Brian Bryant, a déploré dans un communiqué une "mauvaise gestion" du conflit social par Boeing, affirmant que la branche locale IAM-District 837 était "prête depuis le premier jour (...) à négocier un accord juste".