Boeing a livré 46 appareils en janvier et fait mieux qu'Airbus
10/02/2026

Trente-sept appareils livrés sont des 737 MAX, trois sont des 777F, cinq sont des 787 et un 767.

Le nombre de livraison est en nette baisse par rapport à décembre 2025 (63 unités) mais globalement identique à celui des livraisons enregistrées un an plus tôt, en janvier 2025 (45 unités).

Sur le mois de janvier, Boeing a battu son rival européen Airbus qui n'a livré que 19 appareils dans le même temps.

Boeing a reçu 107 nouvelles commandes et quatre annulations, pour un total de 103 nouvelles commandes nettes en janvier, dépassant ainsi les 49 commandes nettes d'Airbus au cours du même mois.

L'an dernier, Boeing avait enregistré plus de commandes qu'Airbus pour la première fois en sept ans.

    Le volume c'est bien , a condition de faire du résultat et Airbus le sait bien

