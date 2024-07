Boeing a livré 44 avions en juin, son meilleur mois de l'année

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing, en proie à des problèmes de qualité l'ayant contraint à ralentir sa cadence de production depuis janvier, a livré quarante-quatre avions commerciaux en juin, son meilleur mois depuis le début de l'année.

Selon les données publiées mardi sur son site internet, l'avionneur a livré 35 avions de la famille du 737 - son avion-vedette -, dont 34 exemplaires du 737 MAX et un 737 pour le programme d'avion militaire P-8.

Quatre compagnies (Air India, Alaska Airlines, Southwest, United) ont reçu quatre 737 MAX chacune tandis que Ryanair en a obtenu trois, entre autres.

De plus, le groupe a remis cinq 777 en version cargo, trois 787 Dreamliner et un 767 qui doit être adapté en avion ravitailleur KC-46 par sa branche Défense, Espace et Sécurité (BDS).

Il s'agit de la livraison mensuelle de 777 la plus importante depuis septembre 2019.

Parmi ces livraisons, plusieurs l'ont été en direction de la Chine. Selon Boeing, elles ont repris récemment.

L'Agence chinoise de l'aviation civile (CAAC) avait, en effet, demandé, courant mai, une homologation supplémentaire concernant une batterie au lithium installée dans un enregistreur de vol des 737, 787 et 777X - programme non encore certifié par la FAA, le régulateur américain.

Sur les six premiers mois de l'année, l'avionneur a livré 175 avions, dont 135 Boeing 737 MAX et 22 Dreamliner.

Par ailleurs, l'avionneur a engrangé quatorze commandes brutes en juin et enregistré deux annulations, soit douze commandes nettes d'annulations et de conversions.

Figurent, en particulier, onze 777 cargo ce qui représente la troisième plus grosse commande mensuelle pour cette configuration depuis août 2021. Quatre de Turkish Airlines, deux pour une branche de Boeing et cinq pour un client non identifié.

Alaska Airlines a passé commande pour un 737 MAX supplémentaire et un client non identifié pour deux exemplaires.

En revanche, la compagnie Aerolineas Argentinas a annulé un 737 MAX et l'espagnole Air Europa a renoncé à un 787-9 Dreamliner.

Au premier semestre, Boeing a pris 156 commandes brutes et subi 41 annulations.

A fin juin, le carnet de commandes de la branche aviation commerciale (BCA) atteignait 6.156 avions.

Le groupe a également annoncé mardi les livraisons opérées par sa branche BDS depuis le début de l'année: 42 appareils, dont seize hélicoptères AH-64 Apache, sept hélicoptères CH-47 Chinook ainsi que sept avions de combat F-15 et quatre F/A-18.