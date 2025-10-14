Boeing a livré 160 appareils commerciaux au 3e trimestre
14/10/2025
Dans le détail, l'avionneur a vendu 121 modèles 737, 6 modèles 767, 9 modèles 777 et 24 modèles 787.
Boeing a livré 440 appareils depuis le début de l'année 2025, avec une large majorité de 737 (330 appareils).
Par ailleurs, sur le plan militaire, l'avionneur a vendu 32 matériels, soit : 8 AH-64 Apache neufs et 7 modèles reconditionnés, 2 CH-47 Chinook rénové, 3 F-15, 3 F/A-18, 4 KC-46, 1 MH-139 et 2 P-8. Boeing a aussi livré 2 satellites.
