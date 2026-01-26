Bob's Discount Furniture souhaite lever 369,6 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Bob's Discount Furniture, soutenu par la société de capital-investissement Bain Capital, a déclaré lundi qu'il visait à lever jusqu'à 369,6 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.