Bob's Discount Furniture révèle une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

Bob's Discount Furniture a enregistré une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires et de 64 % de son bénéfice net au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, a déclaré vendredi la chaîne de magasins de meubles soutenue par Bain Capital dans le cadre de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société a déclaré un bénéfice net de 80,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,72 milliard de dollars au cours des neuf mois se terminant le 28 septembre, contre un bénéfice net de 49,3 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,43 milliard de dollars un an plus tôt.

L'activité d'introduction en bourse des sociétés axées sur la consommation est restée faible au cours de l'année écoulée, freinée par les incertitudes tarifaires et la pression croissante exercée sur les ménages à faible revenu.

"L'exposition aux tarifs douaniers est sans aucun doute un facteur que les investisseurs prennent en compte lorsqu'il s'agit d'introductions en bourse", a déclaré Nicholas Einhorn, directeur de recherche chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"L'année 2025 n'a pas été très active pour les introductions en bourse dans le secteur de la consommation... et cette dynamique pourrait se poursuivre en 2026."

Fondée par Bob Kaufman et Gene Rosenberg, la société a commencé son parcours comme un petit magasin dans le Connecticut en 1991 et s'est depuis transformée en une marque d'un océan à l'autre avec plus de 200 magasins dans tout le pays.

L'entreprise, rachetée par Bain Capital en 2014, propose une variété de meubles, notamment pour les salons, les chambres à coucher, les matelas, les salles à manger, les tables d'appoint, les lampes et l'extérieur. Elle prévoit de s'étendre à plus de 500 magasins d'ici 2035.

Bob's a signalé son exposition aux droits de douane dans son dossier, indiquant qu'il se procure la plupart de ses produits auprès de fournisseurs étrangers, le Vietnam représentant près de 63 % du volume des coûts des produits.

Alors que l'inflation et les tarifs douaniers ont pesé sur le secteur de l'ameublement, Bob's a fait preuve de résilience et a enregistré une croissance de 10,5 % de son chiffre d'affaires comparable au cours de la période de neuf mois qui s'est achevée le 28 septembre, grâce à la vigueur de son réseau de vente au détail.

La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "BOBS". J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux preneurs fermes de l'offre.