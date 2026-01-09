Bob's Discount Furniture dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Bob's Discount Furniture, soutenu par la société de capital-investissement Bain Capital, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.