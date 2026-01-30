Bob Iger de Disney envisage de quitter son poste de directeur général avant l'expiration de son contrat, selon le WSJ

Bob Iger de Walt Disney DIS.N a fait part à ses collaborateurs de son intention de quitter son poste de directeur général et de se retirer de la gestion quotidienne avant l'expiration de son contrat le 31 décembre, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La planification de la succession au sein du conglomérat médiatique a retenu l'attention des investisseurs après que Disney a retardé à plusieurs reprises le départ à la retraite de Bob Iger avant de le faire revenir en 2022 pour remplacer son successeur trié sur le volet, Bob Chapek, après que la pandémie a entravé les activités de l'entreprise.

Le conseil d'administration du géant du divertissement prévoit de se réunir la semaine prochaine à son siège de Burbank, en Californie, où il devrait voter sur le nom du remplaçant de Bob Iger, selon le rapport.

Bob Iger a déclaré à ses proches, lors de conversations privées au cours des derniers mois, qu'il était prêt à passer à autre chose que le travail de directeur général et qu'il était frustré par les conflits au sein du réseau ABC de Disney au sujet de la brève suspension de l'animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel, selon le rapport, citant des personnes ayant parlé avec Bob Iger.

La date de son départ n'est pas définitive et pourrait changer.

Contacté par Reuters, Disney s'est refusé à tout commentaire.

Bob Iger devrait rester directeur général pendant plusieurs mois après que la société aura annoncé son successeur, afin de pouvoir encadrer le nouveau dirigeant, selon le rapport.

Le rapport précise également que Bob Iger pourrait conserver sa place au sein du conseil d'administration et de Disney, même après la transition.

Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème de Disney, Dana Walden et Alan Bergman, codirecteurs des divertissements, et Jimmy Pitaro, directeur d'ESPN, sont considérés comme des candidats possibles au poste de directeur général.