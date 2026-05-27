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BoA reste à l'achat sur Carlsberg et voit du potentiel
information fournie par AOF 27/05/2026 à 14:20

(Zonebourse.com) - Le titre du brasseur danois se reprend au lendemain d'un repli de 2,10%, porté par une note positive de Bank of America. En début d'après-midi, l'action s'affiche en progression de 2,54%, à 881,30 couronnes danoises.

Les analystes expliquent qu'après un bon début d'année, le titre a sous-performé au cours des deux derniers mois (-4,57% depuis le 10 mars dernier) en raison d'inquiétudes concernant le coût des intrants et la dynamique des volumes à court terme. La banque américaine estime que ces craintes sont exagérées car si l'inflation du coût des produits vendus devrait constituer un vent contraire en 2027, elle devrait rester gérable, d'autant que la bonne dynamique des volumes observées au premier trimestre devrait se poursuivre au deuxième trimestre et sur le reste de l'année.

La reprise devrait être soutenue par les boissons sans alcool, une croissance à deux chiffres en Inde et un certain dynamisme sur des marchés auparavant faibles (Laos, Vietnam, Ukraine).

Autre point fort pour Carlsberg selon Bank of America, l'accélération du désendettement. Le ratio dette nette/Ebitda devrait atteindre environ 2,5 fois d'ici décembre 2026, voire moins en cas d'introduction en bourse potentielle de la filiale indienne. Le désendettement plus rapide qu'escompté pourrait notamment permettre de relancer les rachats d'actions dès 2027.

Les analystes en ont profité pour confirmer leur recommandation à l'achat, assortie d'un objectif de cours de 1 060 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse d'environ 23%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 14:20:00.

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