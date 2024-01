BOA Concept valide sa conformité continue à la norme MSI 20000, pour la qualité de sa gouvernance financière

BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), a validé pour la seconde année consécutive sa conformité continue à la norme internationale de qualité financière : MSI 20000. BOA Concept maintient ainsi son engagement vers une culture d’excellence, mettant particulièrement l'accent sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance, d’éthique et de rigueur financière.



Pour rappel, BOA Concept avait obtenu en 2022 la certification MSI 20000 délivrée par DEKRA Certification, leader européen de l’Audit et de la Certification. Standard de référence, la certification MSI 20000 est la norme internationale qui mesure la solidité et la performance financière d’une entreprise selon son secteur d’activité.



Au regard du dernier exercice d’évaluation MSI 20000, BOA Concept présente des fondamentaux de solidité et de performance renforcés, marqués notamment par une situation confortable en matière de liquidité, une autonomie financière consolidée et des potentialités commerciales croissantes.

Plusieurs points en ressortent :



- Maîtrise des liquidités : premier pilier de la solidité financière de BOA Concept, les actifs liquides à très faible risque, représentent une proportion importante du bilan de la société comparativement au peer group sectoriel.