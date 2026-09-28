BOA Concept : Une croissance à deux vitesses au S1

Publication des résultats semestriels 2026

Au S1 2026, BOA Concept Group a publié un CA de 11,4 M€, en hausse de +4,8% y/y. La France a nettement rebondi (+23%), tandis qu’Easy Systems Benelux (ESB) a reculé (-16%). La rentabilité n'a pas suivi, l'EBITDA est ressorti à -1,7 M€ (vs -1,6 M€ au S1 2025), le REX est resté stable à -2,1 M€ et le RNpG s'est établi à -1,6 M€ (vs -1,5 M€).

La publication remet en cause le scénario de retour à la profitabilité dès 2026.

Commentaires

La France a progressé de +23% à 7,0 M€ (vs 5,7 M€) et a représenté 61% du CA consolidé. Le rebond de la demande domestique, deuxième condition de notre scénario de redressement, s'est enfin matérialisé. Il a été porté notamment par BOA Central Suite, devenue opérationnelle sur une dizaine de sites, avec dix installations supplémentaires en cours de déploiement.

À l'inverse, ESB a reculé de -16% à 4,2 M€ (vs 5,0 M€). Un sous-traitant défaillant sur un contrat majeur signé en 2025 a généré des surcoûts et décalé plusieurs projets. La montée en marge d'ESB, premier levier identifié lors des annuels, a donc été interrompue. La filiale belge, jusqu'ici moteur de croissance, est devenue le principal frein à l'amélioration des marges. Le Canada n'a pas contribué sur le semestre.

Perspectives & estimations

Le management a indiqué que la saisonnalité favorable du S2 permettrait une situation de fin d'année nettement moins négative, sans retour à l'équilibre ainsi que des mesures d'économies plus importantes. Au Canada, des commandes ont déjà été signées, et une soixantaine de machines sont attendues en 2027 avec un potentiel de commandes récurrentes (100-200 K$). De nouveaux partenariats multi-technologies, impliquant notamment RobOptic, doivent être annoncés dans les prochaines semaines.

À la suite de cette publication, nous ajustons nos estimations. Pour 2026, nous attendons désormais un CA de 25,0 M€ (vs 27,0 M€), soit -6,8% y/y, un EBE de -0,4 M€ (vs 2,0 M€) et un RNpG de -0,9 M€ (vs +1,0 M€). Ces estimations impliquent un S2 à 13,6 M€ de CA, en recul de -14% y/y. La contraction d'ESB (dont le CA annuel est attendu entre 8 à 9 M€ selon le management), serait en partie compensée par la croissance en France et les premières livraisons au Canada. Au S2, l'EBE ressortirait à 1,3 M€ (marge de 9,6%, stable y/y) et le RNpG, positif, à 0,7 M€, en cohérence avec la fin d'année « nettement moins négative ».

Nous considérons 2026 comme un point bas. Pour 2027, nous attendons un CA de 27,0 M€ (+8,0%), un EBE de 1,7 M€ (marge de 6,3%, vs 3,4 M€ précédemment) et un RNpG de 0,7 M€ (vs 2,0 M€), portés par la montée en puissance du Canada, la dynamique française, le retour à la croissance d’ESB et les effets du plan d'économies.

Recommandation

Suite à ce communiqué et à la révision de nos estimations, nous abaissons notre objectif de cours à 19,5€ (vs 22,3€ précédemment) et maintenons notre recommandation à l’Achat.