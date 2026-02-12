BOA Concept : Un carnet de commandes 2026 renforcé

Commandes de 6 M€ pour BOA Concept France
BOA Concept a annoncé la signature de plusieurs contrats en France pour un montant cumulé supérieur à 6 M€.
Ces prises de commandes, qui concernent des secteurs variés, constituent un signal favorable pour l’activité 2026 en France. Au regard de son pipeline commercial, le management a réitéré son optimisme pour l’exercice à venir.
Ces signatures confortent notre scénario d’une normalisation progressive de la dynamique commerciale en France après plusieurs exercices plus contrastés. Elles s’inscrivent dans la continuité des succès enregistrés par Easy Systems au Benelux depuis 2025, ce qui renforce l’hypothèse de synergies opérationnelles croissantes entre la maison-mère et ses filiales.
Enfin, le montant supérieur à 6 M€ en France vient compléter la commande d’environ 4 M€ précédemment annoncée au Benelux, renforçant la visibilité du Groupe sur l’exercice 2026 et confortant notre hypothèse d’une montée en puissance progressive des déploiements sur l’année à venir.
Recommandation
Suite à ce communiqué, nous maintenons notre objectif de cours 25,0 € et notre recommandation reste à l’Achat.
