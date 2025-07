Boa Concept : première vente au Canada

(AOF) - BOA Concept a réalisé sa première vente de solutions au Canada, moins d’un an après la création de sa filiale dans le pays. L’éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique a été choisi pour un projet d’automatisation d’une zone de tri au sein d’une plateforme de messagerie, une zone critique, fortement consommatrice en main-d’œuvre, où sa solution permettra une optimisation rapide des coûts et une rentabilité immédiate.

