BOA CONCEPT - Mise à disposition des documents préparatoires de l’Assemblée Générale du 26 juin 2025

Mise à disposition des documents préparatoires de l’Assemblée Générale du 26 juin 2025









Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) informe ses actionnaires que l’Assemblée générale se tiendra le 26 juin 2025, à 11 heures, à l’adresse de son siège social situé 22 rue de Méons, 42000 Saint-Etienne.





L'avis de réunion préalable, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°61 du 21 mai 2025.





L’avis de réunion et l’avis de convocation ainsi que les documents préparatoires à l’assemblée générale peuvent être consultés sur le site internet de la société dans la partie « Finance » et Assemblées générales.







Prochains rendez-vous :





26 juin 2025, Assemblée Générale



16 septembre 2025, Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025



22 septembre 2025, Résultats semestriels 2025



23 septembre 2025, Forum Lyon Pôle Bourse