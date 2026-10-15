BOA Concept Group étoffe son offre et intègre les AMR KUKA

BOA Concept Group, éditeur et fabricant de solutions intelligentes, modulaires et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce la signature d’un partenariat avec KUKA, acteur mondial de la robotique basé à Augsbourg (Allemagne), pour automatiser des flux toujours plus variés avec des solutions toujours plus flexibles.





Répondre aux nouveaux enjeux de l’intralogistique

L'automatisation doit s’adapter au rythme et à l’activité des professionnels de la vente en ligne et du retail et à ceux des prestataires logistiques pour accompagner durablement leurs évolutions. Ces logisticiens doivent aujourd'hui composer avec des volumes qui évoluent rapidement, des exigences de performance toujours plus fortes et des tensions sur les ressources. Pour les directions supply chain, l'enjeu est de répondre à des délais de plus en plus courts et de sécuriser les opérations tout en conciliant performance immédiate, efficacité opérationnelle et pérennité des investissements.



Depuis près de quinze ans, BOA Concept Group conçoit des systèmes intralogistiques qui évoluent en fonction des besoins et de la croissance de ses clients. Ce modèle repose sur une gamme de solutions flexibles, reconfigurables au rythme de l’activité. Le partenariat avec KUKA, fort de plus de 50 ans dans le domaine de la robotique,