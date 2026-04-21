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Boa Concept génère plusieurs centaines de contacts qualifiés au salon SITL 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:02

* Boa Concept a participé aux salons SITL et CELO, deux rendez-vous clés de la supply chain, clôturant une séquence commerciale dense. * Stand SITL a généré plusieurs centaines de contacts qualifiés, mise en avant de la plateforme BOA Central Suite, échanges one-to-one au CELO visant à convertir une reprise d’activité et des prises de commandes record en nouveaux contrats. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Boa Concept SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: fr_reg_2312142_fr), on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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