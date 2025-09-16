Boa Concept : croissance de 22% de l'activité au premier semestre

(AOF) - Boa Concept a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance de 22 % en rythme annuel. L'éditeur et fabricant de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l'intralogistique a été porté par des synergies renforcées entre ses filiales, une dynamique commerciale soutenue et une première percée sur le marché canadien. Sur la période, la société a réalisé 56 % de son chiffre d’affaires hors de France, notamment en Allemagne et en Belgique.

Pour le second semestre, l'entreprise se montre à la fois confiante et vigilante. Dans un environnement français marqué par l'attentisme des industriels face aux incertitudes économiques et politiques, l'international reste un puissant relais de croissance.

Le Benelux affiche une dynamique commerciale soutenue contribuant activement à la croissance du Groupe, tandis que le Canada, nouvelle zone de développement, se révèle très prometteur. Dans la continuité du premier semestre, les investissements de R&D et de structuration seront poursuivis, impactant temporairement la rentabilité annuelle. Néanmoins, le groupe réaffirme la pertinence de ses technologies répondant pleinement aux enjeux stratégiques de l'intralogistique et de l'industrie sur l'ensemble de ses marchés et reste confiant sur l'avenir.

Boa Concept publiera le 22 septembre ses résultats semestriels.

