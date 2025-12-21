 Aller au contenu principal
Abou Dhabi: le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane accueille Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 21/12/2025 à 10:30

Peu après son arrivée à Abou Dhabi, Emmanuel Macron rencontre le président émirati, cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, au musée national Zayed. Le président français entame une visite aux Emirats arabes unis pour célébrer Noël avec les forces françaises qui y sont déployées et vanter son partenariat avec ce pays du Golfe, dont Paris espère plus de coopération dans sa lutte contre le narcotrafic. IMAGES

Emmanuel Macron
