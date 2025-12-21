Peu après son arrivée à Abou Dhabi, Emmanuel Macron rencontre le président émirati, cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, au musée national Zayed. Le président français entame une visite aux Emirats arabes unis pour célébrer Noël avec les forces françaises qui y sont déployées et vanter son partenariat avec ce pays du Golfe, dont Paris espère plus de coopération dans sa lutte contre le narcotrafic. IMAGES
Abou Dhabi: le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane accueille Emmanuel Macron
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro