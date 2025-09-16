BOA Concept - CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2025 - Poursuite de la croissance

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA) dont le siège est en France, publie son chiffre d’affaires semestriel 2025. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le Groupe enregistre une progression de son activité, portée par des synergies renforcées entre ses filiales, une dynamique commerciale soutenue et une première percée sur le marché canadien.



Croissance soutenue et complémentarité des filiales confirmée

Au premier semestre 2025, le Groupe BOA Concept affiche un chiffre d’affaires consolidé de 10,9 M€, en croissance de 22 % par rapport à la même période en 2024, qui confirme la pertinence de l’intégration de Easy Systems Benelux. Les premières synergies commerciales ont notamment permis la signature de contrats significatifs en Belgique.

Au premier semestre, le Groupe réalise 56 % de son chiffre d’affaires hors de France, notamment en Allemagne et en Belgique.

La progression significative du chiffre d’affaires traduit la solidité des fondamentaux du Groupe portée par la complémentarité de ses entités, lui conférant agilité et capacité d’innovation dans le développement de solutions adaptées aux besoins en constante évolution de ses clients.

Conformément à sa stratégie de développement, des investissements importants ont été réalisés en R&D et dans la structuration de l’organisation.