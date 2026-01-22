BOA CONCEPT - CALENDRIER FINANCIER 2026

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), publie son calendrier financier 2026.
EVENEMENTS DATE
Chiffre d’affaires 2025 31 mars 2026
Résultats annuels et rapport financier annuel 2025 29 avril 2026
Résultats semestriels 2026 24 septembre 2026
Forum Lyon Pôle Bourse 29 septembre 2026
Ce calendrier est indicatif et la Société se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si elle le jugeait nécessaire.
Les publications auront lieu après la clôture de la Bourse d’Euronext à Paris.
