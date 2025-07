BOA Concept accélère à l’international : première commande au Canada dans le secteur du transport durable

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) est fier d'annoncer sa première vente de solutions au Canada. Cette étape marquante représente une expansion significative de notre présence internationale et témoigne de notre engagement à fournir des solutions de pointe à nos clients à travers le monde.



Moins d’un an après la création de sa filiale canadienne, Boa Concept annonce la signature de sa première commande au Canada, avec un acteur majeur du transport durable. Ce contrat stratégique vient confirmer la pertinence de notre développement international et la valeur ajoutée de nos solutions intelligentes dans des environnements logistiques à haute intensité opérationnelle.



Le projet porte sur l’automatisation d’une zone de tri au sein d’une plateforme de messagerie. Une zone critique, fortement consommatrice en main-d'œuvre, où la solution Boa Concept permettra une optimisation rapide des coûts et une rentabilité immédiate.



Notre approche se distingue par sa modularité : il n’est pas nécessaire de transformer l’intégralité d’un site. Nos systèmes peuvent être déployés de façon ciblée sur les zones à fort impact, garantissant ainsi un retour sur investissement rapide, même dans un cadre partiel. Une réponse agile et efficiente aux enjeux du secteur du transport, où le volume, la vitesse et la fiabilité sont essentiels.