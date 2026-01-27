 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNY réorganise sa direction pour renforcer la gestion de patrimoine
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BNY BK.N a chargé l'initié Adam Vos de superviser le renforcement de ses offres de gestion de patrimoine et de comptes gérés, a déclaré mardi la plus ancienne banque américaine.

M. Vos, qui est actuellement responsable mondial des marchés et membre du comité exécutif de BNY, deviendra responsable mondial des solutions de gestion de patrimoine.

Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera les services de compensation et de conservation de BNY Pershing - y compris la plateforme de gestion de patrimoine Wove - et les activités de comptes gérés de BNY Archer, regroupant les deux activités sous un seul et même dirigeant.

En 2024, la société new-yorkaise a racheté Archer , un fournisseur de services technologiques de comptes gérés, afin d'étendre ses services aux gestionnaires d'actifs et de patrimoine.

"Alors que le paysage du patrimoine continue de s'étendre et d'évoluer, il est important que notre direction et notre structure évoluent en même temps que nos clients", a déclaré Robin Vince, directeur général de BNY.

AUTRES CHANGEMENTS DE DIRECTION

Jim Crowley, vétéran de BNY depuis quatre décennies et actuel responsable mondial de BNY Pershing, a été promu au poste de vice-président exécutif.

Laide Majiyagbe, qui a rejoint la société en 2021 après avoir quitté Goldman Sachs GS.N et qui est actuellement la responsable mondiale des liquidités de BNY, deviendra la responsable mondiale des marchés, en remplacement de Vos.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Majiyagbe supervisera les activités de BNY dans les domaines du change, des titres à revenu fixe et des actions, de la liquidité et du financement, ainsi que des services d'exécution.

BNY, au début du mois , a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre et a revu à la hausse son objectif de rendement des capitaux propres corporels.

La banque a été fondée en 1784 par Alexander Hamilton, père fondateur des États-Unis immortalisé dans une comédie musicale de Broadway.

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
118,990 USD NYSE -0,02%
GOLDMAN SACHS GR
932,755 USD NYSE +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Contrat de Capgemini avec l'ICE : Roland Lescure "engage" le groupe à "questionner" ses activités
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.01.2026 18:10 

    Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ... Lire la suite

  • Le logo de LVMH
    LVMH: Hausse surprise des ventes au 4e trimestre avec l'amélioration en Chine
    information fournie par Reuters 27.01.2026 18:08 

    LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, ‍alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé ‌de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite

  • Une carte avec les photos de Renee Good et Alex Pretti sur un lieu de commémoration à Minneapolis, dans le Minnesota, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: sous la pression, Trump lâche du lest
    information fournie par AFP 27.01.2026 18:08 

    Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ... Lire la suite

  • Dong Jun à Kuala Lumpur, en Indonésie, le 31 octobre 2025. ( POOL / HASNOOR HUSSAIN )
    La Chine veut "renforcer la coordination stratégique" avec la Russie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.01.2026 18:06 

    "Les exemples du Venezuela et de l'Iran" illustre la nécessité pour la Chine et la Russie de coopérer, a estimé le ministre de la Défense russe. Le ministre chinois de la Défense a déclaré mardi 27 janvier, lors d'un appel vidéo avec son homologue russe, que leurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank