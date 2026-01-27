BNY réorganise sa direction pour renforcer la gestion de patrimoine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BNY BK.N a chargé l'initié Adam Vos de superviser le renforcement de ses offres de gestion de patrimoine et de comptes gérés, a déclaré mardi la plus ancienne banque américaine.

M. Vos, qui est actuellement responsable mondial des marchés et membre du comité exécutif de BNY, deviendra responsable mondial des solutions de gestion de patrimoine.

Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera les services de compensation et de conservation de BNY Pershing - y compris la plateforme de gestion de patrimoine Wove - et les activités de comptes gérés de BNY Archer, regroupant les deux activités sous un seul et même dirigeant.

En 2024, la société new-yorkaise a racheté Archer , un fournisseur de services technologiques de comptes gérés, afin d'étendre ses services aux gestionnaires d'actifs et de patrimoine.

"Alors que le paysage du patrimoine continue de s'étendre et d'évoluer, il est important que notre direction et notre structure évoluent en même temps que nos clients", a déclaré Robin Vince, directeur général de BNY.

AUTRES CHANGEMENTS DE DIRECTION

Jim Crowley, vétéran de BNY depuis quatre décennies et actuel responsable mondial de BNY Pershing, a été promu au poste de vice-président exécutif.

Laide Majiyagbe, qui a rejoint la société en 2021 après avoir quitté Goldman Sachs GS.N et qui est actuellement la responsable mondiale des liquidités de BNY, deviendra la responsable mondiale des marchés, en remplacement de Vos.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Majiyagbe supervisera les activités de BNY dans les domaines du change, des titres à revenu fixe et des actions, de la liquidité et du financement, ainsi que des services d'exécution.

BNY, au début du mois , a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre et a revu à la hausse son objectif de rendement des capitaux propres corporels.

La banque a été fondée en 1784 par Alexander Hamilton, père fondateur des États-Unis immortalisé dans une comédie musicale de Broadway.