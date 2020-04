BNY Mellon IM lance ses premiers ETF

(NEWSManagers.com) - BNY Mellon Investment Management a lancé ses premiers ETF aux Etats-Unis. Il s'agit d'une gamme de huit fonds qui couvre les actions et les obligations.

Trois ETF ont déjà été lancés à la Bourse de New York jeudi 9 avril. Il s' agit des fonds actions américaines BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF, BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF et BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF. Ils répliquent tous des indices de Morningstar.

Dans les semaines qui viennent, la société de gestion américaine lancera deux autres ETF actions répliquant des indices de Morningstar : le BNY Mellon International Equity ETF et le BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF, sur les actions internationales et les marchés émergents respectivement. Trois autres ETF obligataires répliquant des indices Bloomberg Barclays suivront.

Les fonds BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF et BNY Mellon Core Bond ETF seront les premiers ETF à frais zéro des catégories grandes capitalisations américaines et obligataire américain proposés aux investisseurs sans dispense de frais ni autre restriction, souligne un communiqué.

Avec cette nouvelle offre, BNY Mellon IM entre à son tour sur le marché très concurrentiel des ETF. La société veut ainsi proposer son offre de gestion à un public plus large et à des frais plus faibles. Elle compte en lancer d' autres, qui répliqueront des stratégies de ses filiales, précise Stephanie Pierce, CEO des ETF et de la gestion indicielle de BNY Mellon Investment Management.

Ces ETF ne sont disponibles qu' aux Etats-Unis, mais il n' est pas exclu qu' ils soient un jour commercialisés en Europe, avait indiqué Matt Oomen, responsable mondial de la distribution de BNY Mellon Investment Management, dans une interview à Newsmanagers réalisée en décembre.