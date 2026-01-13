 Aller au contenu principal
BNY-Mellon accroit de 31% son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 13:05

Bank of New York-Mellon publie au titre du 4e trimestre 2025 un bénéfice net en hausse de 26% à 1,43 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action ( 31%), un BPA dépassant légèrement l'estimation moyenne des analystes.

Cette croissance reflète une hausse de 7% des revenus à 5,18 MdsUSD, dont une progression de 13% des revenus d'intérêts nets et une augmentation de 5% des revenus de commissions, pour des dépenses hors intérêts stables à 3,36 MdsUSD.

"2025 a constitué une nouvelle année de succès pour BNY", salue son CEO Robin Vince, qui pointe des records à la fois pour le bénéfice net à 5,3 MdsUSD et pour les revenus à 20,1 MdsUSD, ainsi qu'un ROTCE de 26%.

"Nous entrons en 2026 avec une dynamique positive et sommes enthousiastes au sujet du travail à accomplir pour apporter de la valeur accrue à nos clients et à nos actionnaires", ajoute le dirigeant de l'établissement new-yorkais.

