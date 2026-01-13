BNY : hausse du bénéfice au quatrième trimestre et relèvement des objectifs de rentabilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BNY BK.N a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi et a relevé l'objectif d'une mesure clé de la rentabilité, aidée par des taux d'intérêt plus élevés et une augmentation de la valeur des actifs de ses clients dans un contexte de reprise des marchés boursiers.

La banque dépositaire prévoit désormais un rendement des capitaux propres tangibles d'environ 28 % à moyen terme, contre une prévision précédente de 23 %.

Cette mesure est très surveillée par les investisseurs qui veulent s'assurer de la rentabilité d'une banque en utilisant uniquement les actifs corporels, sans les actifs incorporels tels que la réputation de la marque ou le fonds de commerce. Pour 2025, BNY a déclaré un ROTCE de 26,1 %.

La Réserve fédérale injectant des liquidités sur le marché , les analystes s'attendent à un coup de pouce de la BNY, qui détient et gère des actifs pour certains des plus grands fonds souverains, fonds de pension et assureurs.

Ses résultats sont suivis de près par les investisseurs, qui y voient un indicateur des niveaux de capitaux dans les systèmes financiers.

Pour l'année 2025, la société a enregistré des revenus et des bénéfices records.

Les actifs conservés et administrés par BNY ont augmenté de 14 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 décembre, pour atteindre 59,3 billions de dollars, par rapport à l'année précédente. La plus ancienne banque américaine a déclaré que cette hausse reflétait l'augmentation des niveaux de marché, l'afflux de clients et les gains liés à l'affaiblissement du dollar.

Les portefeuilles des banques américaines devraient également progresser, car les plans d'investissement fondés sur l'IA et l'envolée des marchés boursiers encouragent les entreprises à accroître leur endettement malgré un environnement de taux d'intérêt élevés.

Une politique fiscale stimulante et des remboursements d'impôts plus élevés devraient également soutenir la demande de prêts aux États-Unis cette année.

Le revenu net d'intérêts de BNY (NII) - l'écart entre les revenus des actifs et les coûts des passifs - a augmenté de 13 % au cours du trimestre rapporté, dépassant les attentes moyennes des analystes qui tablaient sur une croissance de 7,5 %, selon les estimations compilées par LSEG.

Le bénéfice applicable aux actionnaires de BNY s'est élevé à 1,43 milliard de dollars, soit 2,02 dollars par action, contre 1,13 milliard de dollars, soit 1,54 dollar par action, un an plus tôt.