BNSF doit faire face à une action en justice de l'EEOC alléguant une hostilité à l'égard des femmes au quai du Nebraska

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Une cour d'appel fédérale a relancé jeudi une action en justice de la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity Commission) accusant BNSF Railway d'avoir permis un environnement de travail hostile, grave et omniprésent, à l'égard des femmes dans une gare de triage de l'ouest du Nebraska.

La 8e cour d'appel du circuit d'Omaha a déclaré qu'un juge de première instance avait rejeté à tort les allégations selon lesquelles, de 2011 à 2022, BNSF avait soumis Rena Merker, conductrice de train, et d'autres travailleuses de la gare de triage d'Alliance à un barrage quasi quotidien de harcèlement sexuel de la part de collègues masculins et de superviseurs.

Il s'agirait notamment d'avances sexuelles, de commentaires désobligeants sur le corps des femmes, de graffitis sexuellement explicites dans la gare de triage et sur les locomotives, de salissures dans les toilettes unisexes et d'un oiseau mort laissé sur le siège des toilettes du train d'une conductrice de train.

L'EEOC a accusé BNSF d'avoir enfreint le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail.

BNSF appartient au conglomérat Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett. La compagnie ferroviaire basée à Fort Worth, au Texas, et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

S'exprimant au nom d'un panel de trois juges, le juge Lavenski Smith a déclaré que les revendications de l'EEOC étaient plausibles et que le juge de première instance n'aurait pas dû exiger de l'agence qu'elle démontre que les travailleuses subissaient le même harcèlement de la part des mêmes personnes et au même moment.

La cour d'appel a également rejeté les conclusions du juge selon lesquelles les commentaires sexistes étaient trop "sporadiques" et les graffitis pouvaient être excusés par leur "contexte social" - dans une gare de triage où travaillent principalement des hommes, plutôt que dans un bureau professionnel.

"En considérant les preuves sous l'angle le plus favorable à l'EEOC, a écrit Rena Merker, nous concluons qu'un jury raisonnable pourrait conclure que Mme Merker a été soumise à un harcèlement qui était objectivement grave et généralisé."

L'EEOC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Rena Merker est décédée en janvier 2024, mais l'affaire s'est poursuivie. La cour d'appel l'a renvoyée au juge de district Brian Buescher à Omaha.

Berkshire n'était pas défendeur et le conglomérat de Buffett, basé à Omaha, n'est que très peu impliqué dans les activités quotidiennes de ses entreprises.

L'affaire est la suivante: EEOC v BNSF Railway Co, 8th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 24-2082.