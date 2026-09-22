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BNS : vers un virage monétaire sous le signe de la solidité économique
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 11:20
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Philipp Burckhardt, deputy CIO fixed income au sein de Lombard Odier Investment Managers (LOIM), livre son analyse sur les perspectives de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS), l'évolution attendue des taux d'intérêt et des taux hypothécaires, ainsi que les effets de la croissance, de l'inflation et du franc suisse sur l'économie helvétique.

Un contexte mondial propice au durcissement monétaire

Les banques centrales sont à nouveau au centre de l'attention. Lors de leurs dernières réunions, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) ont amorcé un changement de cap de leur politique monétaire. En Suisse également, les marchés anticipent désormais les premières hausses de taux de la BNS. Celles-ci ne sont certes attendues qu'en 2027, mais elles marquent néanmoins un tournant important.

"Après un 1er semestre mitigé, les indicateurs mondiaux de croissance se sont nettement redressés dans un contexte de pressions inflationnistes plus marquées. Les banques centrales ont ainsi saisi l'occasion pour relever leurs taux directeurs, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles hausses. Même si la hausse des prix, notamment celle de l'énergie, résulte principalement de la situation géopolitique au Moyen-Orient, la solidité de la croissance offre aux banques centrales une marge de manoeuvre leur permettant de ralentir légèrement l'activité grâce à des taux plus élevés, sans compromettre significativement la dynamique économique.", souligne Philipp Burckhardt.

Dépréciation du franc suisse et retour modéré de l'inflation

Selon lui, la BNS bénéficie d'un double avantage. D'une part, le risque de déflation s'est nettement éloigné. D'autre part, un écart de taux plus important vis-à-vis de la BCE et de la Fed contribue à l'affaiblissement du franc suisse, ce qui a pour effet positif de renchérir légèrement les biens importés. "Depuis le 1er trimestre 2026, la tendance est claire : le franc suisse s'est déprécié de 5 à 8% face à l'euro et au dollar depuis ses sommets annuels, tandis que l'inflation a progressé à 0,8% sur un an", observe l'analyste.

Réunion de septembre : statu quo ou surprise de la BNS ?

S'agissant des prochaines décisions politiques, LOIM privilégie la prudence tout en n'excluant pas un coup de théâtre de la direction générale.

"Selon nous, la BNS devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre, tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation. Elle signalerait ainsi qu'une hausse de taux pourrait intervenir prochainement si l'environnement économique demeure robuste. Lors du précédent cycle d'assouplissement monétaire, le président de la Direction générale de la BNS, Martin Schlegel, avait surpris les marchés en prenant les devants par rapport à leurs attentes. Il n'est donc pas exclu qu'il surprenne à nouveau en procédant dès septembre à une hausse de taux. Nous considérons toutefois ce scénario comme peu probable", avertit Philipp Burckhardt.

Immobilier et épargne : quels impacts pour les ménages ?

Concernant les hypothèques, les hausses de taux attendues sont déjà largement intégrées dans les prix. Néanmoins, comme évoqué précédemment, la BNS pourrait encore surprendre les marchés. "Nous estimons donc qu'un risque de correction haussière des taux hypothécaires subsiste à court terme. Cela n'aurait pas encore d'impact direct sur les loyers, mais un environnement de taux plus élevés pourrait modérer quelque peu la demande, aujourd'hui soutenue par la vigueur de l'économie", explique Philipp Burckhardt.

Le franc suisse devrait ainsi moins se déprécier et les comptes d'épargne pourraient même bientôt redevenir rémunérés. Dans l'ensemble, cet environnement reste favorable à l'économie suisse : la croissance est solide et l'inflation demeure relativement faible. Même si de nouvelles hausses de taux devaient intervenir prochainement, elles se feraient à partir d'une position de force et resteraient donc largement supportables pour l'économie.

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