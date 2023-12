BNPP AM noue un partenariat de distribution avec Directa Sim pour ses ETF

BNP Paribas AM a annoncé un partenariat avec Directa Sim, l’une des principales plateformes italiennes de trading en ligne. Grâce à cet accord, les clients du courtier pourront acheter des ETF de BNP Paribas AM cotés sur Borsa Italiana, sans frais de négociation, pour des ordres d’achat d’une valeur minimale de 1.500 euros. L’accord entre les deux sociétés vise à promouvoir l’accessibilité au marché des ETF. Au total, treize ETF seront couverts par l’accord à compter du 1er décembre 2023 : 8 ETF ISR/PAB et 5 ETF thématiques.