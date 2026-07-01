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BNPP AM Alts nomme Karim Malak en tant que CEO de The Boost Society
information fournie par Agefi Asset Management 01/07/2026 à 08:00

C’est une des expertises phare du gestionnaire alternatif. BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), qui revendique environ 300 milliards d’euros d’actifs sous gestion, annonce la nomination de Karim Malak en tant que directeur général (CEO) de The Boost Society.

Axa IM Alts, devenu BNP Paribas AM Alts post-acquisition, acquiert en 2019, la plateforme Kley, créée en 2014 par Oaktree. Misant sur une complète intégration, BNP Paribas AM Alts s’appuie aujourd’hui sur la plateforme renommée The Boost Society qui comprend un opérateur et un portefeuille de logements étudiants et de co-living pour les jeunes travailleurs.

Karim Malak en prend donc la tête. Il a le plus récemment dirigé easyHotel, qu’il a mené jusqu’à une cession, et Adagio Aparthotels, dont il a soutenu la transformation internationale. Auparavant, Karim Malak a évolué dans le conseil en stratégie chez Boston Consulting Group et Accenture, et dans la tech, avec un fort accent sur l’optimisation commerciale et le pricing .

Cette nomination intervient dans un contexte de croissance soutenue pour The Boost Society, qui poursuit ses ambitions d’atteindre son objectif de 3 milliards d’euros d’actifs dans les cinq prochaines années et de renforcer sa présence en Europe, notamment en France et en Espagne. « Son parcours, marqué par le pilotage de transformations ambitieuses et le développement d’activités à l’échelle européenne, sera précieux pour soutenir les prochaines étapes de développement de The Boost Society et renforcer son positionnement sur ses marchés clés » loue au sujet de la nouvelle recrue Timothée Rauly, global co-head of Real estate, BNPP AM Alts.

Valérie Riochet

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