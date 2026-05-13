BNPP AM Alts lève plus de 3 milliards d'euros pour son fonds Enhanced CRE Debt

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management Alts indique avoir levé plus de 3 MdsEUR d'engagements en capital pour son fonds Enhanced CRE Debt dédié à la dette immobilière commerciale, ainsi que pour des véhicules discrétionnaires similaires destinés à co-investir dans la stratégie Enhanced.

Ces engagements ont été obtenus auprès de clients situés en Europe, dans la région Asie-Pacifique et sur le continent américain. Une part importante provient d'investisseurs existants de la plateforme CRE Debt de BNPP AM Alts, aux côtés de nouveaux investisseurs.

L'objectif de BNPP AM Alts sera de construire, pour sa stratégie Enhanced CRE Debt, un portefeuille de prêts d'un montant compris entre 50 MEUR et 500 MEUR, garantis par des actifs de haute qualité et bien localisés.

La stratégie se concentrera principalement sur l'investissement dans des prêts senior à des niveaux de levier supérieurs à ceux généralement proposés par les banques, ainsi que sur des projets visant à soutenir des opérations de redéveloppement et de transformation.

La stratégie pourra également investir de manière sélective dans de la dette junior lorsque le profil risque/rendement s'avère attractif.

Les investissements seront sélectionnés selon les opportunités, et la répartition géographique devrait se concentrer sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, avec des allocations additionnelles en Europe du Sud, au Benelux et dans les pays nordiques.

La diversification sectorielle devrait principalement porter sur les secteurs de l'industrie et de la logistique, du résidentiel et des actifs alternatifs, ainsi que sur les bureaux, le commerce de détail et l'hôtellerie.

"La dette immobilière étant devenue un élément clé des stratégies de dette des assureurs et, plus largement, un élément clé des portefeuilles de financement adossé à des actifs, nous estimons que notre véhicule dédié Enhanced CRE Debt est positionné sur un segment qui continuera d'offrir un investissement attractif, même dans le contexte géopolitique actuel", a commenté Timothée Rauly, global co-head of real estate chez BNP Paribas Asset Management Alts.

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