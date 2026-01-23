BNP Paribas veut supprimer 1.200 emplois dans la gestion d'actifs (presse)

information fournie par Boursorama avec AFP • 23/01/2026 à 07:48

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

BNP Paribas envisage de supprimer environ 1.200 emplois dans sa filiale de gestion d'actifs, affirme jeudi le journal Les Echos, dont quelque 600 en France, quelques jours seulement après la fusion de ses activités historiques avec Axa IM, acheté l'été dernier.

Selon le quotidien économique, la direction a annoncé un plan de départs volontaires portant sur environ 20% des effectifs de BNP Paribas Asset Management (BNP AM), avec des départs prévus à partir de mi-2026.

Contacté par l'AFP, la filiale du géant bancaire a indiqué "son intention de lancer un processus de consultation avec ses partenaires sociaux concernant une proposition de modèle d'organisation cible".

"Le dialogue va se poursuivre avec les partenaires sociaux", ajoute la porte-parole, après un CSE plus tôt dans la journée jeudi.

Après des négociations exclusives annoncées à l'été 2024, BNP Paribas avait finalisé un an plus tard l'acquisition d'Axa Investment Managers (Axa IM) auprès de l'assureur Axa, pour un prix de 5,1 milliards d'euros.

L'opération avait été compliquée par un avis défavorable de la Banque centrale européenne (BCE) portant sur les conditions du rachat.

Dans le cadre de ce type de fusions, il est fréquent qu'il y ait des doublons, notamment dans les fonctions dites supports: communication, ressources humaines, service juridique...

BNP Paribas revendique la place de troisième gestionnaire d’actifs européen avec plus de 1.600 milliards d'euros d’actifs gérés.

La gestion d'actifs consiste à gérer les investissements financiers d'un tiers: l'entreprise place de l'argent ou des produits financiers pour le compte d'un client afin que celui-ci obtienne le meilleur retour sur investissement possible.

La Société Générale a également annoncé jeudi un projet de réorganisation qui prévoit la suppression de 1.800 postes en France d'ici à fin 2027, sans procéder à un plan de départs.