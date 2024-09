Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: trajectoire de croissance confirmée pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a confirmé lundi à l'occasion d'une présentation stratégique sa trajectoire d'une croissance des revenus de plus de 2% cette année par rapport à 2023.



La banque française a également annoncé qu'elle comptait accentuer ses mesures d'efficacité opérationnelle au cours du second semestre, visant 650 millions d'euros sur la deuxième partie de l'année contre 350 millions sur les six premiers mois de l'exercice.



L'établissement a également indiqué qu'il comptait proposer à ses actionnaires une distribution de ses bénéfices sur la base d'un taux 'pay-out' de 60%.



Parmi ses autres priorités stratégiques, le groupe explique vouloir continuer à optimiser ses actifs pondérés par les risques ('risk-weighted assets', RWA).



En parallèle, BNP dit manifester l'intention de prendre des parts de marché dans la banque de financement et d'investissement (BFI), mais en déployant des coûts marginaux.



Le groupe souhaite par ailleurs consolider son positionner de leader sur plusieurs marchés jugés clé comme la banque de détail et commerciale, ou les marchés spécialisés.



Enfin, avec l'acquisition d'AXA IM, BNP Paribas explique vouloir se positionner en tant que numéro un européen de la gestion des stratégies d'investissement de long terme.



Suite à toutes ces annonces, l'action BNP Paribas progressait de 0,3% lundi matin dans les premiers échanges, sous-performant légèrement un indice CAC 40 en hausse d'environ 0,4%.





Valeurs associées BNP PARIBAS 62,51 EUR Euronext Paris +0,53%