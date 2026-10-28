BNP Paribas sur les rails pour son prochain plan stratégique

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe bancaire BNP Paribas qui annoncera son plan stratégique à horizon 2030 le 2 février, a présenté mercredi des résultats en hausse au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs 2026.

Le groupe a vu son bénéfice net augmenter de 13,5 % au troisième trimestre, à 3,4 milliards d'euros, tiré par la banque de financement et d'investissement dont les activités ont crû de 16,6 %.

Il affiche également entre juillet et septembre un produit net bancaire (PNB, équivalent du chiffre d'affaires dans cette industrie), de 13,7 milliards d'euros, en progression de 9,5 % sur un an, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué.

Le directeur général Jean-Laurent Bonnafé s'est félicité de ce "très bon troisième trimestre" porté par "les performances opérationnelles de ses trois pôles", dans un communiqué.

"Nous entrons dans une nouvelle phase de développement dont les ambitions seront reflétées dans notre plan 2030", a-t-il ajouté.

Le bénéfice net comme le PNB s'inscrivent légèrement au-dessus de ce qu'attendaient les analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg et le fournisseur de données Factset.

Les frais de gestion ont en parallèle augmenté de 5,3 %, à plus de 8 milliards d'euros.

Contributions contrastées

La banque de financement et d'investissement a en effet connu une forte hausse de ses revenus, qui ont atteint 5,2 milliards d'euros sur le trimestre, tirés par les marchés actions et les activités de conservation de titres.

Le pôle englobant les banques commerciales et les métiers spécialisés réalise un PNB de 6,8 milliards d'euros, en hausse de 3,6 % avec des contributions contrastées.

Les banques commerciales (France, Belgique, Italie...) voient leurs revenus croître de 9,2 % sur le trimestre, à 4,7 milliards d'euros, la bonne dynamique commerciale s'ajoutant à la hausse des commissions financières.

La demande de financement des entreprises, industriels et institutionnels est restée stable, malgré la hausse des taux.

Par contre, au sein des métiers spécialisés, le crédit-bail automobile subit toujours la baisse du prix des véhicules d'occasion qui fait chuter de près de 30 % ses revenus.

Les revenus des métiers de gestion d'actifs, d'assurance et d'épargne ont eux augmenté de 4,3 %, à 2,5 milliards d'euros, alors que se poursuit l'intégration des activités de gestion d'actifs d'Axa IM, dont l'acquisition a été finalisée en 2025.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net du géant bancaire avait réalisé un bond de 33,4 % sur un an, à 4,3 milliards d'euros.

Coût du risque

Le coût du risque, c'est-à-dire les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis, a augmenté de 59 millions d'euros sur un an pour atteindre 964 millions d'euros.

Le groupe détient 19 milliards d'euros de dette souveraine française.

BNP Paribas ne fait toujours pas apparaître dans ses comptes une quelconque provision en vue de litiges qui pourraient lui coûter cher aux Etats-Unis, où la banque a perdu un procès important fin octobre.

Le groupe a été reconnu complice d'exactions au Soudan, en ayant organisé des transactions commerciales dont les recettes ont financé l'armée et les milices du régime d'Omar el-Béchir.

La banque a déposé le 22 mai auprès d'une cour d'appel de New York l'argumentaire contre sa condamnation.