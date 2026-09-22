BNP Paribas se dit en bonne voie pour une croissance à deux chiffres du bénéfice par action entre 2025 et 2028

BNP Paribas SA BNPP.PA :
* EN BONNE VOIE POUR DÉLIVRER UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DE SON BÉNÉFICE PAR ACTION ENTRE 2025 ET 2028
* LES GAINS D'EFFICACITÉ SOUTIENDRONT LA CROISSANCE DES RÉSULTATS, RENFORCERONT LA GÉNÉRATION DE CAPITAL ET PERMETTRONT D'ACCROÎTRE LE RETOUR AUX ACTIONNAIRES
Texte original https://tinyurl.com/y4czn2da
Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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