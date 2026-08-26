BNP Paribas s'intéresserait à Techcombank au Vietnam, selon Reuters

BNP Paribas prend 1,6% à 106,1 EUR et surperforme ainsi un CAC 40 en progression de moins de 0,7%, sur fond d'un article de Reuters faisant état de discussions en vue d'un investissement du géant bancaire français dans l'établissement vietnamien Techcombank, une hypothèse qui suscite une réaction mitigée d'AlphaValue.

BNP Paribas pourrait investir dans Techcombank au Vietnam, selon Reuters

BNP Paribas et le sud-coréen KB Kookmin Bank seraient en discussions distinctes en vue d'acquérir une participation d'au moins 15% dans Techcombank, présentée comme la troisième plus grande banque privée du Vietnam par le total des actifs, selon Reuters, qui cite deux sources.

Le média souligne que cette possible transaction, qui pourrait s'élever à 2 MdsUSD (soit environ 1,7 MdEUR), "offrirait au candidat retenu un accès privilégié au marché bancaire vietnamien en pleine expansion" et permettrait à Techcombank de bénéficier d'un partenaire stratégique étranger.

Toujours selon ses sources, Reuters rapporte qu'aucun accord formel n'a été conclu, qu'il n'est pas certain que les discussions aboutissent à une transaction et que Techcombank ne choisirait probablement qu'un seul des deux candidats.

Une réaction nuancée d'AlphaValue

"Dans l'ensemble, nous considérons l'opération envisagée par BNP Paribas comme positive en termes de diversification de la croissance des revenus et de potentiel de ventes croisées", estime AlphaValue dans une note réagissant à cet article.

D'après le bureau d'études, l'opération pourrait permettre à l'établissement français de "déployer ses excédents de capital sur un marché bancaire en forte croissance hors d'Europe, offrant des perspectives élevées tant dans la banque de détail que dans la gestion de patrimoine".

L'analyste note en effet que Techcombank s'approche d'un statut de banque universelle, desservant à la fois la clientèle de détail et la clientèle fortunée, tout en disposant d'une activité de banque de grande clientèle.

"Au vu des résultats du 1er semestre 2026, elle a généré un rendement des fonds propres (ROE) d'environ 16%, avec un coefficient d'exploitation d'environ 30% et une croissance du résultat avant impôt de 22% en glissement annuel", précise-t-il.

Toutefois, AlphaValue prévient que la taille limitée de la participation pourrait rendre l'opération inefficace sur le plan de la consommation de fonds propres et que la valorisation (cours/valeur comptable) lui semble élevée compte tenu du profil de Techcombank, axé sur les marchés émergents.