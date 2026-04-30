BNP Paribas : revenus en gestion d'actifs multipliés par deux au premier trimestre

(AOF) - BNP Paribas indique que les revenus de l’Asset Management ont doublé au premier trimestre 2026, portés par l’intégration d’AXA IM et une solide croissance organique. Cette activité affiche un très bon niveau d'activité commerciale et une collecte nette solide de 15,7 milliards d'euros sur cette période, portée par les stratégies de moyen et long terme, notamment en actifs alternatifs, ETF et Fixed Income.

L'offre de produits continue de s'enrichir, avec le lancement de neuf ETF au cours du trimestre et le déploiement de capital dans les fonds alternatifs.

En outre, les actifs sous gestion progressent par rapport à la fin de l'exercice 2025, en hausse de 30 MdsEUR. La poursuite de l'expansion des mandats de fonds généraux délégués par BNP Paribas Cardif soutient la génération récurrente de flux entrants.

Par ailleurs, l'intégration d'AXA IM progresse conformément au calendrier prévu et en ligne avec le Plan Stratégique 2030 présenté lors du Deep Dive en mars 2026.

Les revenus s'établissent à 679 M€ et enregistrent une forte progression, tirée à la fois par l'intégration d'AXA IM et par une croissance organique solide, soutenue par la hausse des commissions résultant de l'augmentation des actifs sous gestion.

Les frais de gestion sont en hausse à 501 MEUR, en ligne avec l'intégration d'AXA IM. L'effet de ciseaux est positif (+3,4 points à périmètre et changes constants), confirmant une exécution rigoureuse. Le résultat avant impôt est en forte hausse à 193 MEUR, reflétant l'intégration d'AXA IM et renforçant le profil de croissance des résultats.

De plus, l'activité Wealth Management de BNP Paribas sur ce premier trimestre enregistre une collecte nette positive de 900 MEUR, soutenue par une solide dynamique commerciale de Commercial & Personal Banking (segment banque de détail et services financiers), partiellement compensée par des sorties d'actifs en conservation liées à certains clients internationaux.

Les actifs sous gestion demeurent à un niveau élevé, malgré l'impact d'un fort effet de marché négatif ce trimestre. Le niveau de transactions s'établit à un niveau élevé, dans un environnement de marché marqué par l'incertitude et la volatilité.