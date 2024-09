BNP Paribas rachète les activités de banque privée de HSBC en Allemagne

(AOF) - BNP Paribas a annoncé l’acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne. Si les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés, la banque française a précisé que cette opération permettra à BNP Paribas Wealth Management de porter ses actifs sous gestion en Allemagne à plus de 40 milliards d’euros. Environ 120 salariés et les actifs et clients du métier de banque privée de HSBC Allemagne seraient transférés à BNP Paribas dans le cadre de la cession.

La banque française ajoute que cette transaction lui permettra de se placer parmi les toutes premières banques privées en Allemagne.

" Grâce à son offre particulièrement adaptée aux besoins des clients high net worth et ultra high Net worth individuals et à son maillage local, notamment en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les activités de banque privée d'HSBC viennent compléter l'offre de BNP Paribas Wealth Management en Allemagne " a complété BNP Paribas.

" Cette activité y est pour nos clients une formidable porte d'entrée pour l'ensemble de l'offre du groupe, notamment dans le domaine de la banque de financement et d'investissement, de l'immobilier, de la gestion d'actifs et du métier titres, " a déclaré Lutz Diederichs, CEO de BNP Paribas Allemagne ".

La finalisation de l'acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2025.