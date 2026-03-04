BNP Paribas : préserve la MM50 vers 88,5E, reste sous le 'gap' des 91,08E
En cas de fermeture du "gap" du 27/02 sous 94,52E, l'objectif redeviendrait le test de la résistance oblique long terme qui gravite vers 97E (elle reste toute proche des records testés fin février).
