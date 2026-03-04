 Aller au contenu principal
BNP Paribas : préserve la MM50 vers 88,5E, reste sous le 'gap' des 91,08E
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:34

BNP Paribas préserve la MM50 vers 88,5E et rebondit vers 90,3E : le cours reste ancré sous le 'gap' des 91,08E du 2 mars.
En cas de fermeture du "gap" du 27/02 sous 94,52E, l'objectif redeviendrait le test de la résistance oblique long terme qui gravite vers 97E (elle reste toute proche des records testés fin février).

BNP PARIBAS
90,0500 EUR Euronext Paris +1,97%
