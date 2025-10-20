BNP Paribas pèse lourdement sur le CAC 40, la défense se distingue en Europe

(AOF) - Les marchés européens progressent à la notable exception de Paris. Bien orienté ce matin, l'indice CAC 40 est pénalisé par la chute de BNP Paribas, qui a été condamnée aux Etats-Unis pour son rôle au Soudan. Crédit Agricole et Société Générale reculent également. Le secteur de la défense est en revanche bien orienté grâce à l'introduction en Bourse du constructeur naval militaire allemand, TKMS. Les prochaines séances seront animées par les résultats des entreprises en Europe et aux Etats-Unis. Vers 12h40, le CAC 40 perd 0,04% à 8107,07 pts tandis que l'EuroStoxx50 gagne 0,78% à 5651,65 pts

En Europe, Thyssenkrupp (-18,54%, à 9,82 euros) recule logiquement à Francfort après la scission de sa division Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Cette dernière a fait une entrée remarquée en bourse. La cotation a débuté à 60 euros, et, autour de la mi-séance, le titre s’échange à 96,60 euros. Le plus grand constructeur naval militaire allemand profite de l’engouement qui entoure les sociétés liées à la défense dans un contexte où les conflits se multiplient et où l’Europe souhaite investir massivement dans ce domaine.

A Paris, BNP Paribas dévisse de 7,86% à 69 euros. Vendredi soir, la banque française a été condamnée pour avoir aidé le gouvernement soudanais dirigé par Omar el-Béchir à commettre des atrocités en fournissant des services bancaires en violation des sanctions américaines. Selon les avocats des trois plaignants, cités par Reuters, ce verdict va permettre à plus de 20 000 réfugiés soudanais résidant aux États-Unis de réclamer à leur tour des dommages et intérêts à BNP Paribas. "Un tel verdict augmente considérablement le risque de litige pour BNP dans le cadre de cette affaire," explique Sylvain Perret, analyste chez AlphaValue.

Kering (+3,57%, à 320,60 euros) prend la tête du CAC 40 après l'annonce officielle de sa cession beauté Creed à L’Oréal pour 4 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat de long terme dans la beauté entre les deux groupes. L'accord comprend aussi l'établissement des licences de 50 ans pour les "maisons" de Kering. Selon RBC, cette transaction indique un recentrage stratégique vers les compétences clés de Kering dans le domaine du soft luxury. Elle permettra aussi un renforcement du bilan, qui a été une source de préoccupation pour de nombreux investisseurs cette année.

Les chiffres macroéconomiques du jour