Menace russe, démographie... : le chef d'état-major de l'armée de Terre n'exclut pas un retour du service militaire

"Nous sommes à un point de bascule absolument majeur", a estimé le général Schill, pour qui il est nécessaire de revoir l'organisation de l'armée française.

Pierre Schill à Beynes, le 6 mai 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"La question se pose". Le chef d'état-major de l'armée de Terre, Pierre Schill, n'a pas exclut la nécessité de rétablir le service militaire en France, notamment pour faire face au déclin démographique et face à une menace russe de plus en plus présente.

"Je ne l'exclus pas, a répondu le général, interrogé sur cette question sur LCI. Nous sommes à un point de bascule absolument majeur . Un certain nombre d'éléments constitutifs de l'organisation de nos armées au cours des dernières années sont à revoir."

Évoquant une "armée professionnelle" après la suspension du service national en 1997, Pierre Schill a souligné qu'elle ne le serait bientôt plus : "On va doubler le nombre de réservistes. L'armée française qui était majoritairement professionnelle, va devenir une armée qui aura un tiers de réservistes dans ses rangs. Ce n'est déjà plus une armée professionnelle, c'est une armée mixte ou hybride."

"Est-ce qu'une partie de ces réservistes seraient sur les rangs tous les jours en tant que conscrits, je pense que c'est une solution qui est à envisager", a encore expliqué le général.

Une solution qui répondrait en même temps aux "besoins de recrutement de l'armée. "Nous recrutons énormément - 15.000 jeunes par an, a rappelé Pierre Schill, mais nous recrutons aujourd'hui dans une classe d'âge d'à peu près 850.000 jeunes hommes et jeunes femmes. Cette classe d'âge va s'écrouler. Dans cinq ans, il y aura 100.000 jeunes de moins. "

"Donc, avoir des réservistes et/ou des conscrits, c'est peut-être une solution", a conclut le chef d'état-major.

"Service militaire volontaire rénové"

En juillet, Emmanuel Macron avait évoqué la question, soulignant que la France devait faire des "efforts sur notre réserve", mais aussi "donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir, selon d'autres modalités, au sein de nos armées". "Je donnerai (...) mes décisions en ce sens à l'automne", avait-il ajouté.

Selon la revue nationale stratégique publiée le 14 juillet, "un service militaire volontaire rénové pourrait être créé pour proposer aux Français majeurs de recevoir une formation militaire socle pouvant déboucher sur un engagement".

La mise en place d'un service militaire volontaire "rénové" viserait à " renforcer la cohésion nationale" et à "créer un réservoir de personnes mobilisables en cas de crise" , postule la revue stratégique.

Les armées françaises comptent environ 200.000 militaires d'active et 47.000 réservistes, et doivent passer à respectivement 210.000 et 80.000 personnes en 2030.

La mobilisation sur la base du volontariat d'une partie d'une classe d'âge pourrait servir à répondre aux besoins d'"acquérir la masse" nécessaire pour tenir dans la durée en cas de conflit, estimait déjà en juillet le général Schill.