 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas : passe la barre des 85E, test une résistance oblique long terme
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 10:43

BNP-Paribas franchit pour la première fois le cap des 85E (85,7E dès les 1ers échanges) et surpasse l'ex-zénith des 84,7E du 15 août dernier.
Le titre n'est pas pour autant libéré totalement à la hausse car il subsiste une résistance moyen terme à déborder : celle 86E, issue du zénith du 81,58E du 25 mars 2025 et des 67,7E du 9 février 2022.
Après 30% depuis le 18 novembre dernier, le titre pourrait éprouver le besoin de souffler avant de s'attaquer aux 93E ( 50% depuis le plancher de début avril 2025).

Valeurs associées

BNP PARIBAS
85,2100 EUR Euronext Paris +3,28%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank